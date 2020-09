Marc-Andrea Hüsler bat un fantôme

Marc-Andrea Hüsler (ATP 303) a cueilli à Kitzbühel la plus belle victoire de sa carrière. Le Zurichois s’est offert le scalp de Fabio Fognini, ou plutôt celui de son fantôme.

12e joueur mondial et tête de série no 1 du tournoi autrichien, l’Italien a été battu 6-1 6-2 en seulement 57 minutes. A court de condition après les deux interventions subies à ses chevilles durant le confinement, le vainqueur du dernier Masters 1000 de Monte-Carlo ne fut qu’une ombre sur le court. Le temps presse toutefois pour lui avec les Internationaux d'Italie de Rome qui se déroulera la semaine prochaine et Roland-Garros à la fin du mois.

Même si Fabio Fognini lui a grandement facilité la tâche par son inconstance, Marc-Andrea Hüsler mérite bien des éloges. Issu des qualifications, le gaucher zurichois n'a jamais desserré sa garde. Il a également apporté la démonstration, avec cette qualification pour les quarts de finale, que sa victoire mardi contre le Finlandais Emil Ruusuvuori (ATP 92), la première de sa carrière contre un top 100, n’était pas le fruit du hasard. Freiné ces derniers mois par une blessure au pied, Marc-Andrea Hüsler a retrouvé le tennis qui lui avait permis en avril 2019 d’enlever un Challenger au Mexique.

Assuré de gagner près de 50 places au prochain classement ATP, Marc-Andrea Hüsler ne partira pas battu d’avance vendredi contre Feliciano Lopez (ATP 57). Toujours aussi vaillant à 38 ans, le Madrilène a gagné un match de trois heures jeudi contre Guido Pella (ATP 36) pour se qualifier. La question est de savoir si le fringant directeur du Masters 1000 de Madrid aura récupéré des efforts consentis pour cet affrontement prometteur entre deux gauchers qui attaquent.

/ATS