Novak Djokovic a dominé l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-3 6-2, samedi en demi-finales des Masters ATP. Le Serbe affrontera l'Italien Jannik Sinner en finale.

Djokovic, No 1 mondial et tenant du titre, disputera dimanche sa neuvième finale dans la compétition et peut devenir le premier joueur de l'histoire à remporter le 'tournoi des Maîtres' à sept reprises.

/ATS