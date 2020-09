La 100e victoire de Serena Williams

Il n’y a pas eu de nouveau séisme à l’US Open au lendemain de la disqualification de Novak Djokovic. Serena Williams (no 3) peut toujours chasser le record de Margaret Court à Flushing Meadows.

L’Américaine s’est qualifiée pour les quarts de finale dans cet US Open qui peut lui offrir un 24e titre majeur. Elle s’est imposée 6-3 6-7 (6/8) 6-3 devant Maria Sakakri (no 15) après 2h27 de jeu pour fêter sa... 100e victoire sur le Arthur Ashe Stadium, soit 23 de plus que Roger Federer le deuxième maître des lieux. Menée 2-0 au troisième set, Serena Williams est parvenue, une fois de plus, à repousser ses limites pour prendre sa revanche sur la Grecque qui l’avait battue il y a un peu moins de deux semaines dans le cadre du tournoi de Cincinnati.

'Je suis très affûtée. Un tel match démontre que je peux aller au bout de ce tournoi', se félicite Serena Williams qui, faut-il le rappeler, reste sur deux finales perdues à l’US Open, en 2018 devant Naomi Osaka et l’an dernier face à Bianca Andreescu. Mais avec une première balle toujours aussi performante – elle a ainsi armé un ace à 199,5 km/h -, elle peut croire que son heure peut à nouveau sonner.

Mercredi, Serena Williams affrontera Tsvetana Pironkova dans le premier quart de finale de l’histoire des tournois du Grand Chelem qui opposera deux mères de famille. Revenu aux affaires après trois ans d’absence, la Bulgare n’a laissé aucune chance à Alizé Cornet (WTA 56). Victorieuse 6-4 6-7 (5/7) 6-3 de la Française, Tsvetana Pironkova tentera de vaincre le signe indien face à Serena Williams contre laquelle elle accuse quatre défaites en quatre rencontres.

