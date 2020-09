Dominic Thiem et Daniil Medvedev annoncent la couleur

Dominic Thiem (no 2) et Daniil Medvedev (no 3) ont annoncé la couleur: l’Autrichien et le Russe sont prêts à reprendre le flambeau à New York après la disqualification de Novak Djokovic.

Dans un US Open qui couronnera dimanche un nouveau vainqueur d’un tournoi du Grand Chelem pour la première fois depuis le succès de Marin Cilic dans ce même tournoi en 2014, Dominic Thiem et Daniil Medvedev ont livré une performance de choix pour s’ouvrir les portes des quarts de finale. Thiem s’est imposé 7-6 (7/4) 6-1 6-1 devant Felix Auger-Aliassime (no 15) alors que Medvedev a battu sur le score sans appel de 6-4 6-1 6-0 Frances Tiafoe (ATP 82).

'Les deuxième et troisième sets sont les meilleurs que j’ai joués depuis le début de la quinzaine, se félicite Dominic Thiem. Il convient désormais de rester dans ce registre.' Mercredi, l’Autrichien sera opposé à Alex De Minaur (no 21). Même si l’Australien est sans doute le joueur le plus véloce du Circuit, on voit mal comment il pourrait s’opposer à la puissance de l’Autrichien.

La tâche proposée à Daniil Medvedev s’annonce plus ardue même s’il avoue ' jouer de mieux en mieux'. Le Russe disputera un derby fratricide contre Andrey Rublev (no 10), qui a pris sa revanche sur Matteo Berrettini (no 6). Impressionnant sur son coup droit, le Moscovite a battu l’Italien 4-6 6-3 6-3 6-3 pour effacer la défaite subie l’an dernier au même stade de la compétition. 'Je suis heureux de voir Andrey jouer aussi bien. Dans un monde parfait, nous nous serions retrouvés en finale, lâche Daniil Medvedev. Nous avons pratiquement grandi ensemble sur le Circuit. Mais mercredi, il n'y aura pas d'amis sur le court. Andrey le sait fort bien !'

Dans le simple dames, Serena Williams (no 3) est devenue officiellement la joueuse à battre après l’élimination de Sofia Kenin (no 2). Lâchée par son service, la Championne d’Australie a été battue sèchement 6-3 6-3 par Elise Mertens (no 16). La Belge rencontrera mercredi Victoria Azarenka (WTA 27), victorieuse 5-7 6-1 6-4 de Karolina Muchova (no 20). Après Serena Williams et Tsvetana Pironkova, qui seront opposées mercredi, Victoria Azarenka est la troisième maman à atteindre les quarts de finale de cet US Open. Une bonne dose d’humanité dans ce tournoi pas comme les autres du monde d’après...

/ATS