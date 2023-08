Bencic- Rakhimova dès 17h lundi

Belinda Bencic (no 15) entamera son US Open lundi dès 11h, soit à 17h en Suisse. La St-Galloise affrontera Kamilla Rakhimova (WTA 78) en ouverture sur le court no 7.

Il s'agira du premier duel entre la demi-finaliste de l'US Open 2019 et la Russe. Belinda Bencic en sera la favorite, elle qui a atteint les quarts de finale à Washington puis à Montréal cet été. Reste à espérer qu'elle se montrera plus performante au service que dans son 1er tour perdu à Cincinnati (14 doubles fautes face à Cristina Bucsa).

Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 127) sera le seul autre représentant de Swiss Tennis engagé dès lundi sur les courts de Flushing Meadows. Le Bernois se frottera à l'Australien Alexei Popyrin (ATP 40) dans le quatrième match programmé sur le court no 14, soit vraisemblablement pas avant 23h heure suisse. Il a battu l'Australien il y a quelques semaines sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour déjà.

Le programme de mardi est par ailleurs déjà connu. Stan Wawrinka (ATP 49), qui avait triomphé en 2016 à Flushing Meadows, et Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) devraient disputer leur 1er tour en même temps aux alentours de 21h heure suisse. Le Vaudois affrontera Yoshihito Nishioka (ATP 43) sur le Grandstand, alors que le Zurichois défiera Hubert Hurkacz (no 17) sur le court no 10.

/ATS