Du tennis de haut niveau au Mail

Des pointures du tennis suisse à Neuchâtel. L’Open du TC Mail se tient dès mercredi et jusqu’à samedi sur les hauts de la ville. Sur le papier, ce premier tournoi organisé depuis le début de la pandémie de Covid-19 va rassembler du beau monde. Dans le tableau dames, on retrouve notamment Jil Teichman, Viktorija Golubic, Stéphanie Vögele, Léonie Küng, Simona Waltert et surtout la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin. De quoi drainer un public nombreux aux abords des courts pour le retour à la compétition de cette dernière. En effet, cela fait trois mois que Conny Perrin n'a pas disputé de matches.



Cet Open du Mail, organisé conjointement avec Swiss Tennis, est le deuxième tournoi qui se tient en Suisse, après celui de Bienne. Il s’agit du premier dans le canton de Neuchâtel depuis le début de la crise.





Pas de renforcement majeur des mesures de sécurité



En pleine polémique en raison du fiasco sanitaire de l’Adria Cup organisée par Novak Djokovic, ce tournoi relève de la gageure. « C’est un sacré défi » comme le souligne la directrice du tournoi, Catia Schalch. Elle ajoute que tout sera fait pour protéger les athlètes durant ces quatre jours de tournoi avec un rappel des mesures de sécurité. Le public, qui est attendu, sera aussi encadré pour ne pas risquer de propager la maladie.



Enfin, l'Open du Mail qui se tient jusqu'à samedi bénéficie d'un prize money de 20'000 francs. De quoi mettre un peu de baume au coeur des sportifs qui sont aussi durement touchés par la crise. /jha