Timea Bacsinszky s'écroule

Quel dommage pour Timea Bacsinszky !

La Vaudoise s'est inclinée au troisième tour du tournoi de tennis de Wimbledon. Timea Bascinszky a subi la loi de la Polonaise Agnieszka Radwanska (no 9) en 3 sets 3-6, 6-4, 6-1. Alors qu'elle avait remporté la première manche et semblait filer vers le succès, la Vaudoise a été lâchée par son coup droit dans la deuxième moitié du match. Elle a permis à la finaliste malheureuse de l'édition 2012 de revenir dans la partie et finalement de la remporter. La Vaudoise a de quoi nourrir une grosse déception.

Timea Bacsinszky est apparue diminuée dès la mi-match. Elle s'est d'ailleurs fait poser un bandage à l'issue du deuxième set. /ats-jha