Zarco gagne devant Bagnaia, Martin craque

Johann Zarco (Ducati-Pramac) a fêté samedi à Phillip Island sa première victoire en MotoGP.

Le Français a remporté le GP d'Australie devant le leader du championnat Francesco Bagnaia (Ducati). Jorge Martin (Ducati-Pramac) a quant à lui tout perdu dans le dernier tour et a terminé 5e.

Parti en cinquième position, Johann Zarco a réalisé une superbe course. Le Français a pris les commandes dans le dernier tour, alors que son coéquipier Jorge Martin était en perdition après avoir compté plus de 3''5 d'avance, et a résisté jusqu'au bout au champion du monde en titre.

Francesco Bagnaia, qui a terminé à 0''201 du vainqueur du jour, porte donc son avance sur Jorge Martin à 27 points en tête du championnat du monde. Et dire que l'Espagnol était virtuellement en tête avec une marge de 16 points lorsqu'il a chuté dimanche dernier en Indonésie...

/ATS