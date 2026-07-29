WRC: Accidenté, Ogier admet qu'il a perdu le championnat du monde

Sébastien Ogier a concédé lundi qu'il avait perdu ses chances de remporter une 10e couronne. Le Français est sorti indemne samedi avec son copilote Julien Ingrassia d'une sortie de route en Finlande.

'Après une super course, le rallye de Finlande ne s'est évidemment pas terminé comme prévu et nos espoirs au Championnat (WRC) se sont plus ou moins évanouis', a écrit Ogier, 42 ans, sur son compte Instagram.

'Il reste toutefois quatre courses cette saison et Vincent Landais et moi nous serons là avec un seul objectif: les gagner toutes', a affirmé l'homme originaire de Gap (Hautes-Alpes) qui a fait jusqu'ici une saison partielle pour raison familiale mais dont un dixième titre mondial WRC le placerait au sommet de la hiérarchie du rallye, devant son compatriote Sébastien Loeb.

Accident spectaculaire

Avec son ancien copilote français Julien Ingrassia, avec qui il a été huit fois champion du monde de 2013 à 2021, Ogier a fait samedi une très impressionnante sortie de route à 140km/h et de spectaculaires tonneaux lors de la 17e spéciale du rallye de Finlande, détruisant leur Toyota qui faisait la course en tête.

Au classement provisoire du Championnat du monde des pilotes (WRC) 2026, qui ne compte que trois écuries de voitures (Toyota, Hyundai et la privée Ford M-Sport), Ogier, champion du monde 2025, n'est que cinquième cette année, derrière les quatre autres Toyota du Suédois Oliver Solberg, du Japonais Takamoto Katsuta, de Pajari et du leader britannique Elfyn Evans.

Il reste quatre rallyes au Paraguay, au Chili, en Italie et en Arabie saoudite, mais cette dernière course est menacée par la poursuite de la guerre au Moyen-Orient.

/ATS