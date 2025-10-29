WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Jenson Button (45 ans) mettra fin à sa carrière de pilote le 8 novembre lors des 8 Heures de ...
WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

WEC: Jenson Button va disputer sa dernière course

Photo: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL

Jenson Button (45 ans) mettra fin à sa carrière de pilote le 8 novembre lors des 8 Heures de Bahreïn. L'Anglais évolue en WEC depuis deux saisons avec le team Jota.

Champion du monde de formule 1 en 2009, Button a remporté 15 Grands Prix dans la discipline reine du sport automobile. Il y a passé 18 saisons jusqu'à fin 2016. Depuis, le Britannique s'est essayé à d'autres plaisirs comme l'endurance - il a notamment disputé les 24 Heures du Mans -, le rallycross ou l'Extreme E.

'Ce sera ma dernière course. J'ai toujours aimé Bahreïn, c'est un circuit amusant, et je vais en profiter autant que possible, car ce sera la fin de ma carrière de pilote professionnel', a-t-il expliqué. Père de deux jeunes enfants, Button veut passer plus de temps en famille, et le rythme d'un championnat tel que le WEC ne correspond plus à ses priorités actuelles.

/ATS
 

