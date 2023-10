Verstappen survole le sprint à Austin

Le triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) a remporté sans trembler la course sprint du Grand Prix des Etats-Unis de Formule 1, samedi à Austin.

Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Au lendemain de sa décevante sixième place lors des qualifications du Grand Prix, Verstappen a pris sa revanche samedi en décrochant la pole et la victoire lors de l'avant-dernier sprint de la saison, qu'il a survolé de bout en bout. Il a d'abord réussi son départ en repoussant bien l'attaque de Leclerc avant le premier virage, avant de creuser l'écart irrémédiablement sur ses poursuivants.

Hamilton, qui a terminé à plus de neuf secondes au terme des 19 tours de course, a toutefois rempli son objectif de la journée en reprenant trois points au Mexicain Sergio Perez, cinquième samedi, dans la bataille pour la deuxième place au championnat. Le septuple champion du monde pointe désormais à 27 longueurs de Pérez.

Leclerc, qui avait décroché la pole position du Grand Prix vendredi et a failli récidiver samedi, était parti deuxième et a rapidement reculé d'un rang après avoir tenté d'attaquer Verstappen en début de course. Le Monégasque a toutefois assuré sa place sur le podium en résistant bien au retour de la McLaren du Britannique Lando Norris.

