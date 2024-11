Verstappen s'assure un 4e titre mondial d'affilée

Max Verstappen (Red Bull) s'est assuré son quatrième titre mondial consécutif en Formule 1.

Une 3e place dans le GP de Las Vegas, remporté par George Russell (Mercedes), suffit au bonheur du Néerlandais de 27 ans. Son dernier rival Lando Norris (McLaren) n'a terminé que 6e, plus de 25 secondes derrière lui.

Vainqueur de huit des 22 courses disputées jusqu'ici cette saison, Max Verstappen est le cinquième pilote de l'histoire de la catégorie-reine à cueillir quatre titres mondiaux d'affilée. Il rejoint Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher, Sebastian Vettel et Lewis Hamilton dans la légende, seul Alain Prost s'ajoutant à la liste des quadruples champions du monde.

Verstappen a maîtrisé son sujet à Las Vegas, dans un Grand Prix disputé samedi soir en nocturne. Cinquième sur la grille, juste devant Lando Norris, il a pris un bon départ pour étouffer d'emblée les velléités du Britannique. Il s'est même retrouvé 2e après quelques tours, mais a assuré le coup dans le dernier tiers de la course.

Un 3e succès pour Russell

Les Mercedes ont dominé les débats dans le 22e des 24 GP que compte cette saison de Formule 1, signant leur premier doublé depuis plus de deux ans (Brésil 2022). Parti en pole position, George Russell comptait ainsi plus de huit secondes d'avance sur son plus proche poursuivant après 11 des 50 tours, au moment des premiers changements de pneumatiques.

Le Britannique de 26 ans a cueilli son troisième succès en F1 après le Brésil en 2022 et l'Autriche en juin dernier. Il a devancé de plus de 7'' son compatriote et coéquipier Lewis Hamilton, les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc terminant respectivement 3e et 4e. Toujours pas de point en revanche cette saison pour les Kick Sauber de Zhou Guanyou (13e) et Valtteri Bottas (18e).

/ATS