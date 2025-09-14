Verstappen rescapé de qualifications perturbées

Les qualifications du GP d'Azerbaïdjan de F1 ont été très spectaculaires samedi à Bakou. Interrompues pas moins de six fois par des accidents, elles ont vu Max Verstappen réaliser le meilleur temps.

Alors que la bagarre pour décrocher la pole position dure habituellement une heure, elle a cette fois duré quasiment deux heures en raison du temps nécessaire à l'évacuation des monoplaces accidentées, au ramassage des débris dispersés sur la piste et à la remise en état des murs de protection.

Il y a eu trois drapeaux rouges en Q1 après les accidents du Thaïlandais Alexander Albon (Williams), de l'Allemand Nico Hülkenberg (Sauber) et de l'Argentin Franco Colapinto (Alpine), puis une interruption en Q2 avec la sortie de piste du Britannique Oliver Bearman (Haas) et enfin deux en Q3 avec les accidents du Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et de l'Australien Oscar Piastri (McLaren), leader du championnat du monde.

Au bout de ce chaos, c'est le quadruple champion du monde en titre néerlandais Max Verstappen (Red Bull) qui a décroché la pole position, devant deux pilotes inattendus, l'Espagnol Carlos Sainz (Williams) et le rookie néo-zélandais Liam Lawson (Racing Bulls).

Le Britannique Lando Norris (McLaren) n'a pas su saisir l'opportunité offerte par la sortie de piste de Piastri et n'a pris que la 7e place après avoir commis une erreur dans son seul tour lancé de la Q3. Il ne partira donc que deux rangs devant son coéquipier, qui compte 31 points d'avance sur lui en tête du championnat du monde.

