Verstappen remporte la course sprint à Spielberg

Le triple champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) a remporté la course sprint du GP d'Autriche, samedi à Spielberg. Il a devancé les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris.

Le Néerlandais, qui a ainsi empoché les trois sprints disputés cette saison, s'est imposé sur le Red Bull Ring au terme des 23 tours de course. Le Britannique George Russell (Mercedes) a pris la quatrième place, devant la Ferrari de l'Espagnol Carlos Sainz et son équipier et compatriote Lewis Hamilton (Mercedes).

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), seulement 10e sur la grille après avoir été incapable de réaliser un chrono en Q3 vendredi après un problème du système anti-calage, est parvenu à remonter au 7e rang pour grappiller deux points, un de plus que le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull). Le Top 10 est complété par le Danois Kevin Magnussen (Haas), qui échoue à la porte des points, et le Canadien Lance Stroll (Aston Martin).

/ATS