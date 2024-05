Verstappen remporte la course sprint à Miami

Max Verstappen (Red Bull) enchaîne. Le leader du championnat du monde de Formule 1 a remporté samedi la course sprint du GP de Miami, sixième manche de la saison, sur l'Autodrome de Miami Gardens.

Le triple champion du monde en titre a devancé de 3''371 son dauphin, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), au terme des 19 tours de cette épreuve. Son coéquipier chez Red Bull, le Mexicain Sergio Perez, a terminé 3e à 5''095. Deuxième au classement des pilotes, il accuse 27 points de retard sur le Néerlandais.

Verstappen, qui reste sur un week-end parfait à Shanghaï (victoires en sprint et dans le GP, pole position pour la course principale), poursuit donc sa domination. Comme en Chine, il n'a pas été inquiété lors de la course sprint. Il n'était pourtant pas totalement satisfait du comportement de la RB20, se plaignant à un moment donné d'un manque d'appui sur l'essieu arrière.

Les pilotes de l'équipe Sauber n'ont par ailleurs eu aucune chance dans la lutte pour les points au championnat du monde, qui sont attribués aux huit premiers en sprint. Les 17e et 19e places sur la grille de départ de Zhou Guanyu (11e au final) et de Valtteri Bottas (14e) constituaient, comme prévu, un handicap trop important.

