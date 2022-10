Verstappen remporte au Mexique une 14e victoire cette saison

Mais qui peut le stopper? Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré de son 2e titre de champion du monde, a remporté à Mexico un 14e Grand Prix en 2022, un record de succès lors d'une même saison de F1.

Parti en pole position, le Néerlandais a largement devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le local de l'étape, l'autre Red Bull du Mexicain Sergio Pérez, pour la 20e manche sur 22 sur le circuit des Frères Rodriguez.

Assuré du titre depuis le Japon il y a deux courses déjà, Verstappen remporte là sa 34e victoire. A 25 ans, il est le 6e pilote le plus prolifique de l'histoire de la F1 et a en ligne de mire la légende brésilienne Ayrton Senna et ses 41 succès.

Red Bull, titrée chez les constructeurs dimanche dernier à Austin, continue son cavalier seul. Imbattable depuis neuf courses désormais avec une dernière défaite le 10 juillet en Autriche (Leclerc), elle se comporte mieux en piste qu'en dehors, après avoir été sanctionnée pour avoir dépassé le plafond budgétaire 2021.

L'écurie a remporté 16 des 20 courses disputées, en comptant les deux de Pérez. Devant une foule acquise à sa cause, Pérez aurait bien voulu en ajouter une troisième.

Porté par les 'Checo! Checo!' de ses supporters déchaînés, notamment dans l'assourdissant stadium Foro Sol, le Mexicain n'a pas pu faire mieux. Il se console en doublant Leclerc à la 2e place au général.

En ce week-end de célébrations à Mexico, avant le Dia de muertos, la fête a donc été quasiment totale pour les 395.000 spectateurs venu remplir les tribunes depuis vendredi.

Au panthéon des victoires lors d'une même saison, Verstappen dépasse désormais les Allemands Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013), à égalité avec 13 succès. Au pourcentage de victoires en revanche, 'Schumi' reste pour le moment en tête avec 13 victoires sur 18 courses. Il faudra donc faire les comptes en fin de saison pour voir qui détient 'réellement' le record.

/ATS