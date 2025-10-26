Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Noah Dettwiler a lourdement chuté lors de la course Moto3 du GP de Malaisie dimanche à Sepang. Percuté par Jose Antonio Rueda, le pilote soleurois a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

L'accident s'est déroulé avant même le début de la course, comme le rapporte 'Blick'. Lors du tour de formation, Dettwiler semble avoir connu un problème avec sa KTM, roulant à très faible allure au bord de la piste. Le champion du monde espagnol Jose Antonio Rueda ne l'a pas vu et a percuté violemment Dettwiler par l'arrière, alors qu'il roulait pour sa part à pleine vitesse.

Un premier soupir de soulagement a rapidement suivi lorsque les organisateurs ont annoncé que les deux pilotes étaient conscients au moment d'être héliportés. Les premiers secours et le transport à l'hôpital ont toutefois pris beaucoup de temps. Et même si le diffuseur ServusTV a obtenu des informations de l'équipe CIP-KTM de Dettwiler selon lesquelles le Suisse n'était pas gravement blessé, aucun détail n'avait filtré trois heures après la course.

/ATS