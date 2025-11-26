Tänak prend la tête en Arabie saoudite devant Ogier

Ott Tänak (Hyundai) a pris la tête du rallye d'Arabie saoudite, 14e et dernière manche du championnat ...
Photo: KEYSTONE/EPA LUSA/PAULO NOVAIS

Ott Tänak (Hyundai) a pris la tête du rallye d'Arabie saoudite, 14e et dernière manche du championnat du monde WRC. Il devance Sébastien Ogier (Toyota), jeudi à l'issue de la première spéciale.

Sur une boucle de 5,22 kilomètres disputée en nocturne sur un des parkings du circuit de Formule 1 de Jeddah, le champion du monde 2019 a devancé d'un peu plus d'une seconde le Tricolore, qui vise un neuvième sacre mondial ce week-end dans le Royaume du Golfe.

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), principal adversaire du Gapençais dans la course au titre, a pris la 5e place à neuf dixièmes de son coéquipier, alors que le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), qui peut encore mathématiquement décrocher la couronne, a réalisé le sixième temps.

Le Letton Martin Sesks, qui évolue habituellement en WRC2, l'antichambre de l'élite, a créé la surprise en prenant la troisième place au volant d'une Ford/M-Sport.

Les choses sérieuses vont vraiment commencer jeudi avec sept spéciales, dont six disputées dans le désert, représentant un total de 106,84 kilomètres chronométrés.

Trois pilotes Toyota se disputent ce week-end la couronne de champion du monde des rallyes WRC 2025: Evans (272 points), Ogier (269 pts) et Rovanperä (248 pts). S'il remporte un neuvième titre, le Français rejoindrait au palmarès une autre légende de la discipline, son compatriote Sébastien Loeb.

/ATS
 

