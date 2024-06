Stroll prolonge chez Aston Martin, Gasly chez Alpine

Lance Stroll a prolongé d'au moins deux saisons son contrat avec l'écurie Aston Martin, propriété de son père Lawrence.

Sans surprise, le Canadien de 25 ans continuera donc de former un duo avec le vétéran espagnol Fernando Alonso (42 ans), qui avait prolongé il y a quelques semaines, au moins jusqu'à fin 2026.

'Je suis très content de rester avec l'équipe pour 2025 et au-delà. C'est incroyable de voir d'où nous venons depuis cinq ans, nous avons beaucoup grandi collectivement et il y a encore beaucoup à faire, j'ai hâte', s'est enthousiasmé le natif de Montréal, qui a disputé 153 Grands Prix et compte à son palmarès une pole position (Turquie 2020) et trois podiums.

Pierre Gasly reste quant lui un pilote Alpine. Le Français de 28 ans a signé un contrat de 'plusieurs années', a annoncé vendredi l'écurie française. Il dispute actuellement sa deuxième saison de championnat du monde au service d'Alpine. Son meilleur résultat depuis son départ de l'équipe AlphaTauri a été une troisième place au Grand Prix des Pays-Bas en août dernier.

/ATS