Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté

George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir ...
Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté

Russell en pole à Melbourne, Verstappen accidenté

Photo: KEYSTONE/AP/Asanka Brendon Ratnayake

George Russell (Mercedes) s'élancera en pole position du GP d'Australie dimanche après avoir remporté les qualifications. Max Verstappen (Red Bull) a quant à lui été victime d'un accident.

Cette séance qualificative a donc confirmé l'impression laissée lors des tests d'avant-saison: les Mercedes sont pour l'heure au-dessus de la mêlée. L'écurie allemande a d'ailleurs signé le doublé samedi sur le circuit du Melbourne Park.

George Russell a décroché sa 8e pole position en Formule 1, en devançant son coéquipier italien Kimi Antonelli de 0''293 en Q3. Troisième de ces qualifications, le Français Isack Hadjar (Red Bull) a concédé près de huit dixièmes (0''785) au Britannique.

La deuxième ligne sur la grille sera complétée par le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari). Les McLaren occuperont pour leur part la troisième ligne: Oscar Piastri a signé le 5e temps, à 0''862, le tenant du titre Lando Norris le 6e (à 0''957).

'Fantastique...'

Quadruple champion du monde, Max Verstappen a quant à lui eu un accident lors de la première partie des qualifications. Le Néerlandais s'élancera donc depuis la voie des stands dimanche lors de la course inaugurale de la saison.

'Mad Max', qui venait d'entamer son premier tour rapide, a perdu le contrôle de sa monoplace au bout de la ligne droite des stands avant de partir en tête à queue et de terminer dans un mur de protection après avoir traversé un bac à graviers.

'Je vais bien. L'essieu arrière s'est bloqué. Fantastique...', a déclaré le Néerlandais à la radio avant de s'extirper de sa voiture. Il se tenait la main et le poignet droits après avoir quitté son baquet.

/ATS
 

