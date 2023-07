Rome: des émotions pour Buemi et Mortara en formule E

La première des deux courses de formule E à Rome a été marquée par un énorme carambolage. Les Suisses Sébastien Buemi (Envision) et Edoardo Mortara (Maserati) ont été éliminés dans ce crash.

Le Vaudois Buemi et le Genevois d'origine italienne Mortara ont percuté de plein fouet la Jaguar de Sam Bird, en perdition après avoir tapé un mur au 9e tour. Heureusement, tous les pilotes impliqués - les deux Suisses ainsi qu'Antonio Félix da Costa et Lucas di Grassi - s'en sont tirés sans blessure. Mais cet accident qui a provoqué une longue interruption de la course pour nettoyer la piste aurait pu avoir des conséquences terribles.

Après ces émotions, l'épreuve a repris et s'est conclue sur la victoire du Néo-Zélandais Mitch Evans (Jaguar) devant son compatriote Nick Cassidy (Envision) et l'Allemand Maximilian Günther (Maserati). Sixième, le Bernois Nico Müller (ABT) a signé le meilleur résultat de sa saison.

/ATS