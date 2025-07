Red Bull: Horner s'en va, Mekies le remplace

Coup de théâtre chez Red Bull: l'écurie a annoncé mettre fin au contrat de Christian Horner, chef d'équipe de longue date. Le Britannique de 51 ans était à la tête de l'écurie depuis 2005.

Depuis son arrivée, l'écurie austro-britannique a remporté huit titres de champion du monde des pilotes (quatre pour Sebastian Vettel, quatre pour Max Verstappen) et six chez les constructeurs. Son successeur sera le Français Laurent Mekies (48 ans), jusqu'ici chef d'équipe de la deuxième équipe, Racing Bulls.

'Nous tenons à remercier Christian Horner pour le travail extraordinaire qu'il a accompli au cours des 20 dernières années. Grâce à son engagement infatigable, son expérience, son expertise et sa pensée innovante, il a largement contribué à faire de Red Bull Racing l'une des équipes les plus performantes et les plus attractives de la Formule 1', déclare le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff, dans un communiqué. 'Merci pour tout, Christian, tu resteras à jamais une partie importante de l'histoire de notre équipe.'

/ATS