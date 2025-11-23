Pouvoirs accrus pour Adrian Newey chez Aston Martin en 2026

Le célèbre ingénieur de F1 Adrian Newey va voir ses pouvoirs accrus au sein de l'écurie Aston ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Le célèbre ingénieur de F1 Adrian Newey va voir ses pouvoirs accrus au sein de l'écurie Aston Martin la saison prochaine. Il en deviendra également le 'Team Principal', a-t-elle annoncé mercredi.

Newey, 66 ans, avait quitté Red Bull en 2024 pour rejoindre Aston-Martin. Considéré comme le meilleur ingénieur de sa génération, le Britannique a vu les monoplaces qu'il a conçues remporter jusqu'ici 12 championnats du monde des constructeurs avec des pilotes aussi célèbres qu'Alain Prost, Sebastian Vettel et Max Verstappen, entre autres.

L'actuel Team Principal, Andrew Cowell, deviendra lui responsable de la stratégie, en charge notamment des relations avec Honda, qui deviendra la saison prochaine le motoriste de l'écurie britannique, succédant à Mercedes.

Les résultats d'Aston Martin ont été décevants cette année mais la monoplace actuelle n'a pas été dessinée par Newey car il n'a commencé à travailler pour son nouvel employeur qu'en mars dernier. Il se concentre sur celle de l'an prochain, qui devra répondre au nouveau règlement technique.

Aston Martin n'occupe que la 8e place au classement constructeurs à deux courses de la fin de la saison et ses pilotes Fernando Alonso et Lance Stroll ne sont respectivement que 13e et 16e au classement des pilotes.

Les médias spécialisés avaient récemment fait état de divergences entre Newey et Cowell et d'un possible départ de ce dernier de l'écurie qui appartient au milliardaire canadien Lawrence Stroll, le père de Lance.

