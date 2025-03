Pirelli remplacera Michelin comme équipementier à partir de 2027

Le groupe italien Pirelli remplacera le français Michelin en tant qu'équipementier du MotoGP à compter de 2027. La Dorna, promoteur du championnat, l'a annoncé jeudi.

'Ce nouveau contrat de cinq ans, jusqu'en 2031 inclus et actuellement en cours de finalisation, coïncidera avec une nouvelle ère pour le sport', a indiqué le promoteur. La saison 2027 marquera en effet l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement pour le MotoGP.

Pirelli, qui fournit pour l'instant les catégories inférieures Moto2 et Moto3 et depuis 2011 la Formule 1, était en concurrence avec Michelin, candidat à sa succession.

'A l'issue de plusieurs mois d'échanges, Dorna Sports a décidé de sélectionner un fournisseur unique de pneus pour l'ensemble des catégories MotoGP, Moto2, Moto3 et MotoE', a réagi dans un communiqué la marque française, qui équipait depuis 2016 les MotoGP et, depuis 2019, les MotoE (le championnat électrique).

'Cette configuration élargie n'était pas souhaitée par Michelin, qui a toujours privilégié un engagement exclusif' dans ces deux championnats, est-il aussi écrit.

Et de poursuivre: 'le MotoGP représente (...) une plateforme où Michelin peut développer son expertise, accumuler des données et établir des records en collaboration avec les constructeurs et les meilleurs pilotes du monde'.

Quand au MotoE, Michelin explique s'être engagé pour 'repousser les limites technologiques et établi(r) de nouveaux standards en intégrant plus de 50% de matériaux renouvelables et recyclés dans ses pneus'.

