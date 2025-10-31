Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler, gravement accidenté il y a dix jours, peut être rapatrié en Suisse. Comme l'a annoncé mercredi son management, l'état de santé du Soleurois de 20 ans s'est amélioré ces derniers jours.

Les médecins traitants en Malaisie ont donné leur feu vert pour le rapatriement du pilote Moto3. Une équipe de la Rega a rendu visite à Dettwiler à l'hôpital de Kuala Lumpur afin de préparer son transport médical. Le vol est prévu pour jeudi, l'arrivée à Zurich est prévue en fin de soirée. Dettwiler sera ensuite directement transporté à l'hôpital, où il subira une opération de la jambe qui n'a pas encore été effectuée. Suivra ensuite une phase de rééducation.

Avant le départ de la course Moto3 à Sepang, le 26 octobre, Dettwiler roulait lentement en bordure de piste pendant le tour de chauffe. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda n'a pas vu son adversaire et a percuté de plein fouet l'arrière de la moto du Suisse, qui a subi plusieurs arrêts cardiaques. Les médecins ont sauvé la vie du jeune homme de 20 ans grâce à des opérations d'urgence. Rueda avait également subi un arrêt cardiaque

/ATS