Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort

Photo: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MANUEL VIDAL

Bonne nouvelle en provenance de Kuala Lumpur: le Bâlois Noah Dettwiler (20 ans) n'est plus en danger de mort. Son équipe l'a indiqué dans un communiqué.

'L'état de Noah est stable, mais n'est plus critique. Il est toujours suivi de près aux soins intensifs', a écrit l'équipe CIP Green Power dans un communiqué.

Noah Dettwiler avait été victime d'un grave accident dimanche lors du tour de mise en place du GP de Malaisie Moto3. Au ralenti après visiblement un problème technique sur sa KTM, il avait été percuté à l'arrière de plein fouet par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Les secours sont vite arrivés sur place, mais il a fallu du temps pour transporter les deux pilotes par hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

Le pilote suisse a subi plusieurs opérations urgentes durant lesquelles son coeur s'est plusieurs fois arrêté de battre. La rate et les poumons ont été sévèrement touchés et le Bâlois avait aussi été victime d'une fracture ouverte à une jambe.

/ATS
 

