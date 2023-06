Neel Jani pilote de simulateur pour Audi

Audi, nouveau venu en F1, a engagé Neel Jani comme pilote de simulateur. C'est ce qu'a annoncé le constructeur allemand, qui souhaite participer à la catégorie-reine du sport automobile en 2026.

Le Seelandais de bientôt 40 ans a de l'expérience en simulateur et en tant que pilote essayeur chez Sauber, Red Bull et Toro Rosso. La première unité de propulsion hybride d'Audi devrait passer au banc d'essai dès cette année. Elle se compose du moteur à combustion, du moteur électrique, de la batterie et de l'électronique de commande.

'Notre simulateur est un outil important pour le développement de l'unité de puissance. Pour cela, il nous faut un pilote de développement qui, outre sa compréhension technique, apporte une vraie expérience, notamment en matière de gestion d'énergie en conditions de course', a déclaré Oliver Hoffmann, membre du directoire chargé du développement technique chez Audi.

/ATS