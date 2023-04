MotoGP: victoire de Binder dans le sprint à Jerez

Brad Binder (KTM) a gagné le sprint du GP d'Espagne MotoGP devant le champion du monde Francesco Bagnaia (Ducati). Celui-ci se rapproche du leader Marco Bezzecchi (Ducati-VR46), 9e à Jerez.

Au championnat, Bezzecchi, qui partira en 13e position du GP dimanche, ne compte plus que trois points d'avance (65 contre 62) sur Bagnaia, qui s'élancera de la cinquième place sur la grille. Parti en quatrième position, Binder, déjà vainqueur du sprint en Argentine, a livré un très beau duel avec son coéquipier australien Jack Miller (KTM), longtemps en tête, mais qui a finalement été dépassé par le Sud-Africain puis Bagnaia lors des deux derniers tours.

L'Italien réalise la bonne opération de la journée puisqu'il a considérablement réduit son retard sur Bezzecchi, qui s'était élancé 13e et s'est battu jusqu'au bout pour aller arracher la neuvième place et un point. Auteur de la pole position, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a complètement manqué son départ et a été contraint à l'abandon après une chute.

/ATS