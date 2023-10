MotoGP: le sprint annulé à cause de la météo

Jorge Martin (Ducati-Pramac) n'a pas eu l'occasion dimanche de combler l'écart qui le sépare du leader Francesco Bagnaia au championnat du monde.

Le sprint de MotoGP en Australie a en effet été annulé en raison de conditions météorologiques jugées trop dangereuses pour les pilotes.

Les organisateurs ont annulé la course à peine une demi-heure avant le départ du sprint de 13 tours sur le circuit de Phillip Island, qui était détrempé et où des vents pouvant atteindre 80 km/h étaient prévus. 'Malheureusement, le sprint a été annulé en raison des conditions météorologiques', ont annoncé sur X les organisateurs.

Jorge Martin avait remporté les quatre derniers sprints et était en pole position de la course principale samedi. Il voulait absolument récupérer des points après avoir terminé cinquième, là où Bagnaia a décroché la deuxième place. L'Italien compte désormais 27 points d'avance alors qu'il ne reste plus que quatre étapes dans la saison.

Les prévisions de vents violents avaient déjà conduit les organisateurs à avancer le GP d'une journée, à samedi, afin de garantir la tenue de la course. Coéquipier de Martin sur Ducati-Pramac, Johann Zarco a gagné ce GP avec un dépassement dans le dernier tour pour remporter sa première victoire en 120 départs.

Chutes

Le circuit de Phillip Island avait été ouvert dimanche malgré les mauvaises conditions, mais plusieurs pilotes ont été victimes de la piste glissante dans les courses Moto2 et Moto3 avant que le sprint ne soit annulé. La course Moto2 a été interrompue en raison de la météo avec seulement neuf tours sur 23 bouclés.

L'Italien Tony Arbolino a été déclaré vainqueur et des demi-points lui ont été attribués pour maintenir ses espoirs de titre, 56 points derrière l'Espagnol Pedro Acosta qui a terminé neuvième.

Plus tôt, le Turc Deniz Oncu a arraché la victoire à Ayumu Sasaki dans les derniers virages de la course Moto3, empêchant ainsi le pilote japonais de prendre la tête du championnat du monde. Sasaki est maintenant à quatre points de l'Espagnol Jaume Masia, qui a terminé huitième.

