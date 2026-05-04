MotoGP: Martin remporte le sprint, grosse chute de Marquez

L'Espagnol Jorge Martin (Aprilia) a remporté la course sprint du Grand Prix de France de MotoGP au Mans après un superbe départ. Son compatriote Marc Marquez (Ducati) a, lui, chuté lourdement.

Huitième sur la grille de départ, Jorge Martin a réussi un envol magnifique et a pris la tête au deuxième virage pour ne plus jamais la lâcher. Le Madrilène a devancé les Italiens Francesco Bagnaia (Ducati), qui s'était élancé en pole, et Marco Bezzecchi (Aprilia).

Les 12 points glanés dans cette course sprint permettent à Jorge Martin de se rapprocher de Marco Bezzecchi au classement général. Le champion du monde 2024 n'accuse plus que six longueurs de retard sur le leader italien.

Tenant du titre, Marc Marquez a été victime d'une chute violente en fin de course: il est passé par-dessus le guidon de sa moto (high-side) avant de retomber lourdement au sol. Le Catalan s'est relevé difficilement et est retourné à son garage en boitant.

/ATS