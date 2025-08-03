MotoGP: Marco Bezzechi s'adjuge la pole position du GP d'Autriche

L'Italien Marco Bezzecchi partira en tête de la course sprint et du Grand Prix d'Autriche, ...
Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

L'Italien Marco Bezzecchi partira en tête de la course sprint et du Grand Prix d'Autriche, 13e manche de la saison de MotoGP. Il a décroché le meilleur temps des qualifications samedi matin.

Le pilote Aprilia s'élancera en première ligne devant l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) et son compatriote italien Francesco Bagnaia (Ducati), troisième. Bezzecchi a dû passer par les repêchages (Q1) plus tôt dans la matinée pour pouvoir participer à la deuxième partie des qualifications (Q2), où se joue la pole parmi les douze pilotes les plus rapides.

Il a notamment bénéficié en fin de séance de la chute sans gravité de Marc Marquez, qui domine outrageusement le championnat. L'Espagnol, que l'on attendait en première ligne, ne partira que quatrième sur la grille de départ de la course sprint à 15h00 samedi, et dimanche sur celle du GP à 14h00.

/ATS
 

