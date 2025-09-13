MotoGP: Marc Marquez corrige le tir

Marc Marquez (Ducati) a renoué avec la victoire en remportant le Grand Prix de Saint-Marin ...
MotoGP: Marc Marquez corrige le tir

MotoGP: Marc Marquez corrige le tir

Photo: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni

Marc Marquez (Ducati) a renoué avec la victoire en remportant le Grand Prix de Saint-Marin, dimanche sur le circuit Marco-Simoncelli. L'Espagnol se rapproche du titre mondial en MotoGP.

Au lendemain de sa chute lors de la course sprint alors qu'il était en tête, le sextuple champion du monde, battu dimanche dernier lors du GP de Catalogne par son frère Alex, n'a cette fois pas laissé échappé la victoire.

Parti en quatrième position, le Catalan a finalement devancé Marco Bezzecchi (Aprilia), qui avait remporté le sprint samedi et s'élançait en pole position, et son frère cadet Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Sur les terres de Valentino Rossi, Marc Marquez a ainsi remporté la 73e victoire de sa carrière en Grand Prix, la 11e cette saison, et fonce vers une septième couronne planétaire qui lui permettrait d'égaler son grand rival italien.

Dettwiler loin des points

En Moto3, Noah Dettwiler n'a pas réussi à terminer dans les points. Le pilote bâlois de 20 ans s'est classé 19e d'une course remportée par le leader du championnat, l'Espagnol José Antonio Rueda.

/ATS
 

