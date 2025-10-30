Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

Noah Dettwiler va mieux. Le pilote bâlois de Moto3 accidenté dimanche et hospitalisé depuis ...
Photo: KEYSTONE/EPA EFE/ALEJANDRO GARCIA

Noah Dettwiler va mieux. Le pilote bâlois de Moto3 accidenté dimanche et hospitalisé depuis à Kuala Lumpur a pu quitter l'unité des soins intensifs, a indiqué son équipe CIP Green Power.

Son pronostic vital n'était plus en jeu depuis mercredi. Depuis, le pilote a effectué des 'progrès remarquables', selon son management. Il est désormais réveillé et peut communiquer avec sa famille et les médecins. Dettwiler a été transféré dans une clinique privée où il va poursuivre sa guérison.

Après de nouvelles radios, les médecins ont constaté une déchirure au col du Suisse. Il devra dès lors porter un collier cervical pendant quelques semaines. De plus, une nouvelle opération à une jambe est nécessaire. Il n'est pas encore clair de savoir quand le pilote pourra être rapatrié en Suisse et si l'opération se déroulera en Malaisie ou à son retour au pays.

Dettwiler, au ralenti en raison d'un problème mécanique, avait été percuté par l'arrière dans le tour de mise en place avant la course Moto3. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda ne l'a pas vu et lui est rentré dedans. Le pilote suisse avait subi des blessures qui avaient fait craindre pour sa vie, mais les médecins ont pu le sauver malgré plusieurs arrêts cardiaques.

/ATS
 

