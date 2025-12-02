Moto3: Noah Dettwiler veut privilégier sa guérison

Noah Dettwiler (20 ans) a renoncé à un guidon en Moto3 pour la saison 2026. Le Soleurois veut ...
Photo: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Noah Dettwiler (20 ans) a renoncé à un guidon en Moto3 pour la saison 2026. Le Soleurois veut privilégier sa complète guérison après son grave accident en Malaisie le 26 octobre.

L'équipe italienne SIC58 de Paolo Simoncelli lui avait réservé une place pour l'an prochain. 'Pour le moment, il n'est pas encore clair de savoir quand je serai totalement remis', a indiqué le pilote suisse sur Instagram. Dettwiler estime dès lors que ce ne serait pas correct de s'engager sans avoir la certitude de retrouver l'intégralité de ses moyens.

Le Soleurois va tout mettre en oeuvre pour guérir, car le sport motorisé reste sa grande passion. Mais son avenir en championnat du monde semble désormais plutôt incertain.

/ATS
 

