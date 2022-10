Max Verstappen prend la pole position au Mexique

Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré du titre de champion du monde 2022, a signé samedi la pole position du Grand Prix du Mexique, 20e manche sur 22 de la saison de Formule 1.

Le Néerlandais partira dimanche devant les Mercedes des Britanniques George Russell et Lewis Hamilton, qui ont devancé le héros national Sergio Pérez, 4e sur la grille de départ sur le circuit des frères Rodríguez à Mexico.

Avec Verstappen, il s'agit pour la onzième fois de suite d'un pilote différent auteur de la pole position du GP du Mexique. Le Néerlandais a réussi pour la 19e fois de sa carrière le meilleur temps de la qualification.

Valtteri Bottas a réussi une superbe performance sur son Alfa Romeo-Ferrari en se classant sixième juste derrière Carlos Sainz (Ferrari). Encourageant également le résultat de son coéquipier Guanyu Zhou qui a atteint la Q2 et qui est classé douzième. Les deux partiront donc loin devant Sebastian Vettel (16e) et Lance Stroll (20e). Dans la course que se livrent les deux écuries pour la sixième place, Aston Martin-Mercedes compte trois points de retard sur l'écurie de Hinwil à trois courses du terme de la saison.

Note:

Complété

/ATS