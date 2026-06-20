Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste

Le leader du Championnat de MotoGP Marco Bezzecchi ne participera pas au Grand Prix de dimanche ...
Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste

Marco Bezzecchi suspendu pour avoir frappé un commissaire de piste

Photo: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK

Le leader du Championnat de MotoGP Marco Bezzecchi ne participera pas au Grand Prix de dimanche à Brno. Il est puni pour avoir frappé un commissaire de piste samedi, a annoncé la direction de course.

La notification de la sanction à l'adresse de l'Italien explique qu''après un accident, (il a) poussé et frappé des commissaires de piste qui tentaient de relever (sa) moto'. Une telle attitude porte préjudice aux intérêts du sport, selon le document qui précise que son écurie Aprilia a le droit de faire appel.

Bezzecchi a chuté samedi après-midi durant la course sprint tout seul dans un virage, à deux tours de l'arrivée alors qu'il occupait la cinquième place. Selon des images partagées par un diffuseur, il a frappé deux fois au visage un steward qui avait les mains sur le guidon de sa moto sur le flanc.

Bezzecchi, en quête d'un premier titre mondial, compte 15 points d'avance sur son dauphin et coéquipier, Jorge Martin, qui le dépassera s'il termine sur le podium dimanche.

/ATS
 

Actualités suivantes

Francesco Bagnaia remporte le sprint à Brno

Francesco Bagnaia remporte le sprint à Brno

Sports motorisés    Actualisé le 20.06.2026 - 16:21

Victoire de la Toyota no 7, Buemi 3e

Victoire de la Toyota no 7, Buemi 3e

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 16:57

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 17:15

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 10:28

Articles les plus lus

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 10:28

Victoire de la Toyota no 7, Buemi 3e

Victoire de la Toyota no 7, Buemi 3e

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 16:57

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 17:15

George Russell en pole devant Hamilton

George Russell en pole devant Hamilton

Sports motorisés    Actualisé le 13.06.2026 - 17:32

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

La Cadillac de Louis Deletraz en tête, une autre abandonne

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 10:28

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

F1: Hamilton gagne enfin au volant d'une Ferrari

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 17:15

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

BMW et Marciello en pôle, Buemi et Toyota largués

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 10:06

Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Pierre Gasly récupère sa troisième place à Monaco

Sports motorisés    Actualisé le 12.06.2026 - 12:44

George Russell en pole devant Hamilton

George Russell en pole devant Hamilton

Sports motorisés    Actualisé le 13.06.2026 - 17:32

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

En Catalogne, George Russell veut stopper Antonelli

Sports motorisés    Actualisé le 14.06.2026 - 04:04