Marc Bezzecchi s'impose au Portugal

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche sur le circuit de Portimao ...
Photo: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté le Grand Prix du Portugal dimanche sur le circuit de Portimao. Il s'agissait de l'avant-dernière manche de la saison de MotoGP.

Le pilote Aprilia a devancé de plus de 2''5 l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), assuré de terminer deuxième du championnat derrière son frère Marc (Ducati).

Le jeune Espagnol de 21 ans Pedro Acosta (KTM) complète le podium de cette avant-dernière manche de la saison, devant son compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) et coéquipier chez KTM, le Sud-africain Brad Binder, cinquième.

Le double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia (Ducati) a abandonné, victime d'une chute peu avant la mi-course.

Blessés, Marc Marquez, forfait jusqu'à la fin de la saison, et son compatriote champion du monde 2024 Jorge Martin (Aprilia) n'ont pas fait le déplacement au Portugal.

/ATS
 

