Magnussen partira en pole de la course sprint

Kevin Magnussen (Haas) partira samedi en pole position de la course sprint qualificative du Grand Prix du Brésil de Formule 1.

Le Danois, qui signe sa première pole en F1, a devancé le double champion du monde Max Verstappen (Red Bull) vendredi lors des qualifications.

Magnussen a profité d'une sortie de route de George Russell (Mercedes), qui a entraîné une interruption de Q3, pour s'offrir une pole position inespérée. La pluie s'étant invitée juste après l'incident, les concurrents n'avaient aucune chance de faire mieux que le Danois pendant les huit minutes restantes.

Les pilotes de l'écurie Alfa Romeo-Ferrari ont tous deux été éliminés dès la 1re partie des qualifications de cette troisième course sprint de la saison. Zhou Guanyu (17e) et Valtteri Bottas (18e) ont même obtenu leur plus mauvais résultat qualificatif dans ce championnat du monde 2022.

/ATS