Le hat trick pour Jorge Martin en sprint

Jorge Martin (Ducati) a confirmé l'excellence de sa forme samedi à Motegi.

L'Espagnol a remporté la course sprint du Grand Prix du Japon pour revenir à 8 points du leader du championnat du monde de MotoGP Francesco Bagnaia (Ducati), 3e.

Vainqueur sur ce même format et 2e de la course principale en Inde le week-end précédent, Jorge Martin a forcé la décision à la mi-course. Il a alors pu porter son avance sur Brad Binder (KTM), le seul à lui avoir résisté, à plus d'une seconde.

Jorge Martin s'est imposé avec une marge de 1''390 sur le Sud-Africain au terme des 12 tours pour fêter son troisième succès d'affilée dans un sprint. Francesco Bagnaia complète le podium, avec un retard de 5''279, après avoir livré un beau duel avec l'Australien Jack Miller (KTM/4e).

/ATS