Le Japonais Ogura (Aprilia-Trackhouse) remporte le GP des Pays-Bas

Le Japonais Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, 10e manche sur 22 de la saison de MotoGP, sur le circuit d'Assen.

Il a signé la première victoire japonaise dans la catégorie reine depuis 22 ans.

Le Nippon a décroché sa première victoire en MotoGP en devançant deux Espagnols, son coéquipier Raul Fernandez, et Jorge Martin (Aprilia), qui a pris la tête du championnat du monde.

Leader du classement avant la course, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a chuté très lourdement au 3e tour à près de 200 km/h dans le virage 15. Conscient, il a d'abord été conduit au centre médical du circuit avant d'être transféré à l'hôpital de Groningue pour subir des examens.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a pris la quatrième place devant les Espagnols Alex (Ducati-Gresini) et Marc Marquez (Ducati).

/ATS