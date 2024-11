Le Grand Prix de Valence annulé à cause des inondations meurtrières

Le Grand Prix MotoGP de Valence, prévu pour être la dernière manche du championnat du monde du 15 au 17 novembre, a été annulé. Ceci en raison des inondations meurtrières qui ont touché la région.

Un nouveau circuit sera annoncé prochainement pour accueillir l'ultime course de la saison, a annoncé vendredi le promoteur du championnat MotoGP.

La région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, a été touchée cette semaine par des inondations qui ont fait au moins 205 morts et des dizaines de disparus, selon un dernier bilan. Le championnat MotoGP est actuellement très disputé entre l'Espagnol Jorge Martin et l'Italien Francesco Bagnaia et le titre pourrait devoir attendre la dernière manche pour être attribué.

/ATS