Le Grand Prix d'Australie sourit à Max Verstappen

Max Verstappen (Red Bull) a remporté son deuxième Grand Prix de la saison, en trois courses. Le Batave a devancé Lewis Hamilton (2e) et Fernando Alonso (3e).

Le Grand Prix d’Australie a souri pour la première fois à Max Verstappen. Sur le circuit d’Albert Park, le double champion du monde en titre a connu un début de course compliqué et quelques frayeurs en fin d'épreuve.

Auteur de la pole-position, le Hollandais se faisait passer dès le premier virage par George Russell (Mercedes), puis quelques hectomètres plus tard par Lewis Hamilton. Derrière eux, Charles Leclerc partait à la faute dans un contact avec Lance Stroll (Aston Martin). Le tout en moins de 30 secondes.

Au 7e tour, Alexander Albon (alors 6e avec sa Williams) partait seul à la faute. George Russell passait alors en pneus durs et ressortait 7e des stands. Une stratégie de Mercedes qui tournait au flop quelques secondes plus tard, lorsque la course était interrompue pour évacuer la voiture d’Albon et nettoyer la piste. Malchanceux, Russell était ensuite contraint à l'abandon au 18e tour, moteur en feu,

Fin de course mouvementée

Si Lewis Hamilton réussissait le meilleur deuxième départ, Max Verstappen le doublait deux tours plus tard., s’envolant vers sa 37e victoire. Et ce malgré un freinage manqué au 48e tour et une course relancée pour.... un tour, consécutivement à la perte d'un pneu par Kevin Magnussen (Haas), au 55e tour.

Cet ultime tour s'achevait sous... drapeau rouge, consécutivement aux accidents de Fernando Alonso et les deux Alpine d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Cet ultime tour n'ayant pas été bouclé, le classement enregistré au tour précédent a été à nouveau pris en compte, permettant à Fernando Alonso de terminer sur le podium (3e), derrière Lewis Hamilton (2e). Le dernier tour, lui, c'est finalement disputé sous Safety Car.

