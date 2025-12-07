Lando Norris sacré champion du monde de F1

Lando Norris (McLaren) a décroché dimanche son premier titre de champion du monde de Formule 1.

Une 3e place à Abou Dhabi a permis au Britannique de 26 ans de contenir les assauts du Néerlandais Max Verstappen, vainqueur de ce dernier Grand Prix de la saison.

Max Verstappen, qui accusait plus de 100 points de retard au sortir de l'été, a réussi un come-back magnifique dans le dernier tiers de la saison. Mais le quadruple champion en titre échoue au final à deux points de Norris (423 points à 421).

Oscar Piastri finit cet exercice 2025 au 3e rang du classement des pilotes, à 13 longueurs de son coéquipier anglais. L'Australien, qui a mené le championnat durant plus de la moitié de la saison, s'est classé au 2e rang dimanche, à plus de 12'' du vainqueur.

L'écurie suisse Sauber a par ailleurs marqué 2 points pour la dernière course de son histoire, grâce à la 9e place de l'Allemand Nico Hülkenberg. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a quant à lui terminé 11e.

/ATS