Lando Norris en pole position à Monza

Lando Norris (McLaren-Mercedes) a décroché la pole position en vue du GP d'Italie à Monza. Le Britannique partagera la première ligne avec son coéquipier australien Oscar Piastri.

Norris a tourné en 1'19''327, devançant Piastri de 0''109. La deuxième ligne sera occupée par l'Anglais George Russell (Mercedes), à 0''113, et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), à 0''134. Leurs coéquipiers se partageront la troisième ligne, en l'occurrence l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari/à 0''140) et Lewis Hamilton (Mercedes/à 0''186).

Les six premiers n'ont donc été séparés que par deux dixièmes de seconde, ce qui promet une course disputée. Leader du championnat et triple champion en titre, Max Verstappen (Red Bull-Honda) n'a pu faire mieux que 7e, avec un retard plus conséquent de 0''695.

Monza n'a pas non plus apporté d'embellie au sein de l'écurie Sauber, dont les deux bolides s'élanceront de la dernière ligne. Valtteri Bottas (19e) et Guanyu Zhou (20e) auront besoin d'un petit miracle pour inscrire leurs premiers points de la saison dimanche.

/ATS