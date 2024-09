L'ingénieur Adrian Newey s'engage avec Aston Martin

L'ingénieur historique de Red Bull Adrian Newey, à la base des succès de l'écurie en Formule 1 depuis près de 20 ans, va rejoindre Aston Martin l'an prochain. L'écurie britannique l'a annoncé mardi.

'J'ai senti que j'avais besoin d'un nouveau défi', a déclaré l'Anglais de 65 ans, qui quittera début 2025 l'équipe championne du monde en titre, qu'il avait rejointe en 2006, un an après sa création.

Newey, qui débutera sa mission dans la nouvelle usine de Silverstone le 1er mars 2025, deviendra manager technique associé, poste nouvellement créé, ainsi qu'actionnaire de l'écurie appartenant à l'homme d'affaires canadien Lawrence Stroll.

'J'ai été approché par beaucoup d'équipes et j'en suis flatté, mais la passion, l'engagement et l'enthousiasme de Lawrence l'ont rendu très persuasif. Dans cette ère moderne, Lawrence est unique, c'est le seul propriétaire d'équipe si impliqué, ça me rappelle l'ancien modèle. La chance d'être actionnaire et manager ne m'avait jamais été offerte donc c'est vraiment devenu un choix naturel', a expliqué Newey mardi lors de sa conférence de presse de présentation.

Un temps pressenti pour rejoindre Ferrari après l'annonce de son départ de chez Red Bull début mai, Newey qui s'est engagé sur du 'long terme', pourrait toucher jusqu'à 25 millions de livres par an (environ 30 millions d'euros) dans les rangs du constructeur anglais, selon plusieurs médias.

'Adrian est le meilleur au monde dans son domaine. Il est la clé, la principale pièce du puzzle. Il sera le leader technique de notre projet. Ce n'est pas un investissement, il est actionnaire et associé et c'est le meilleur choix possible. Ce n'est pas cher pour tout ce qu'Adrian va apporter', a souligné Stroll.

/ATS