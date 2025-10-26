L'état de Noah Dettwiler est stable, mais reste grave

Un jour après son grave accident lors de la course Moto3 en Malaisie, Noah Dettwiler se trouve ...
L'état de Noah Dettwiler est stable, mais reste grave

L'état de Noah Dettwiler est stable, mais reste grave

Photo: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Un jour après son grave accident lors de la course Moto3 en Malaisie, Noah Dettwiler se trouve toujours dans un état critique aux soins intensifs à Kuala Lumpur. Son état est décrit comme stable.

'Noah a dû subir plusieurs opérations au cours des dernières heures, qui se sont bien déroulées. Selon le corps médical qui l'a soigné, son état est stable, mais toujours critique', ont écrit dans un communiqué diffusé conjointement son équipe CIP Green Power, sa famille, son équipe de management et Thomas Lüthi.

Ces informations correspondent donc avec celles qui avaient été publiées peu auparavant par le journal sportif espagnol 'As'. Un de ses journalistes a pu parler à l'aéroport avec le médecin-chef du MotoGP Angel Charte.

Celui-ci a donné quelques détails. Noah Dettwiler est sous assistance respiratoire artificielle, mais à un niveau bas. Lors de l'opération d'urgence pratiquée dimanche, la rate du Soleurois, gravement blessée, a été retirée. Aucune autre blessure n'a été constatée à l'abdomen.

Entre-temps, sa famille, soit ses parents Nicole et Andy ainsi que sa sœur Noëlle, est arrivée à l'hôpital de Kuala Lumpur afin d'apporter son soutien à Noah, a rapporté 'Blick'.

Dimanche, avant le départ de la course Moto3 de Sepang, Noah Dettwiler a été très violemment percuté par l'arrière par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Celui-ci n'a pas vu le Soleurois, qui roulait alors à très faible allure sur la trajectoire.

/ATS
 

Actualités suivantes

GP du Mexique: Norris prend la tête du championnat

GP du Mexique: Norris prend la tête du championnat

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 23:21

Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol

Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 09:07

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 13:01

Norris partira en pole position au Mexique

Norris partira en pole position au Mexique

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 06:28

Articles les plus lus

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Sports motorisés    Actualisé le 25.10.2025 - 22:07

Norris partira en pole position au Mexique

Norris partira en pole position au Mexique

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 06:28

Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol

Alex Marquez s'impose en MotoGP, triplé espagnol

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 09:07

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 13:01

Bagnaia remporte le sprint à Sepang

Bagnaia remporte le sprint à Sepang

Sports motorisés    Actualisé le 25.10.2025 - 12:07

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Sports motorisés    Actualisé le 25.10.2025 - 22:07

Norris partira en pole position au Mexique

Norris partira en pole position au Mexique

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 06:28

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Très lourde chute pour Noah Dettwiler

Sports motorisés    Actualisé le 26.10.2025 - 13:01

GP des Etats-Unis: démonstration de Max Verstappen

GP des Etats-Unis: démonstration de Max Verstappen

Sports motorisés    Actualisé le 19.10.2025 - 22:43

Ambitions différentes pour les pilotes neuchâtelois en Valais

Ambitions différentes pour les pilotes neuchâtelois en Valais

Sports motorisés    Actualisé le 23.10.2025 - 07:00

Bagnaia remporte le sprint à Sepang

Bagnaia remporte le sprint à Sepang

Sports motorisés    Actualisé le 25.10.2025 - 12:07

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Jonathan Hirschi signe la passe de trois

Sports motorisés    Actualisé le 25.10.2025 - 22:07