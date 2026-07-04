Kimi Antonelli devance Leclerc et Hamilton à Silverstone

Le jeune Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du Championnat du monde de F1, partira en ...
Kimi Antonelli devance Leclerc et Hamilton à Silverstone

Kimi Antonelli devance Leclerc et Hamilton à Silverstone

Photo: KEYSTONE/AP/Darko Bandic

Le jeune Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du Championnat du monde de F1, partira en pole position dimanche au Grand Prix de Grande-Bretagne. Il devance les deux Ferrari.

Antonelli, 19 ans, devance les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc, 2e à 175 millièmes, et du Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde qui court à domicile sur le circuit mythique de Silverstone.

Le coéquipier d'Antonelli, le Britannique George Russell, n'a pas fait mieux que quatrième et est constamment supplanté par le jeune Italien depuis le début du week-end à Silverstone.

Le Français Isack Hadjar (Red Bull) complète ce top 5 des qualifications.

Hamilton, sept fois champion du monde et adulé à Silverstone, où il s'est imposé neuf fois (avec McLaren et Mercedes), s'est déclaré 'heureux' d'être sur la 3e marche du podium des qualifications. Pour lui, les Ferrari 'n'ont pas le rythme des Mercedes, mais nous comblons lentement notre retard'.

/ATS
 

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