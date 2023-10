GP du Qatar: Max Verstappen toujours sans rival

Aucune surprise sur le circuit de Losail: Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le Grand Prix du Qatar, fêtant son 14e succès de la saison en 17 courses.

Le Néerlandais s'était assuré samedi lors du sprint un troisième titre consécutif de champion du monde. Il n'a pas été inquiété dimanche dans la nuit qatarie où, en raison de l'importante dégradation des pneus, la FIA avait imposé un minimum de trois arrêts au stand.

Verstappen - qui totalise désormais 49 victoires en formule 1 - s'est imposé devant l'Australien Oscar Piastri, vainqueur du sprint la veille, et l'Anglais Lando Norris, tous deux sur des McLaren-Mercedes très en vue depuis quelques courses.

Les Mercedes, qui auraient sans doute pu prétendre au podium, ont perdu leurs espoirs dès le premier virage. Lewis Hamilton, qui avait pris un excellent départ et tentait de prendre la tête, a été touché par son coéquipier George Russell et a dû abandonner. Russell a pu poursuivre la course et a terminé à un 4e rang qui lui laissera de gros regrets

/ATS