GP du Canada: les Red Bull favorites, comme toujours

Le Grand Prix du Canada, au programme ce soir dès 20h00, aura encore une fois les Red Bull comme grandes favorites. Max Verstappen et Sergio Pérez ont en effet gagné toutes les courses cette saison.

Le double champion du monde néerlandais compte déjà cinq victoires en 2023, et son coéquipier mexicain deux. Mais la concurrence, certes ébranlée, ne rend pas les armes pour autant. Sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz espèrent mener la vie dure aux Red Bull.

Les Mercedes de Lewis Hamilton et George Russell veulent aussi confirmer les progrès montrés lors du GP d'Espagne, où elles avaient fini 2e et 3e derrière Verstappen. On attend aussi beaucoup des Aston Martin-Mercedes de Fernando Alonso et de Lance Stroll, le local de l'étape.

La météo pourrait venir pimenter la course et modifier la hiérarchie. Un risque de pluie est ainsi annoncé.

/ATS