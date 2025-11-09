GP de Valence: Alex Marquez gagne le sprint

Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté à Valence le dernier sprint de la saison en MotoGP ...
GP de Valence: Alex Marquez gagne le sprint

GP de Valence: Alex Marquez gagne le sprint

Photo: KEYSTONE/EPA/MANUEL BRUQUE

Alex Marquez (Ducati-Gresini) a remporté à Valence le dernier sprint de la saison en MotoGP. L'Espagnol s'est ainsi imposé pour la troisième fois de la saison dans cet exercice.

Le cadet des frères Marquez, déjà assuré du titre honorifique de vice-champion du monde derrière son frère Marc (Ducati), qui a dû faire l'impasse sur la fin de saison en raison d'une blessure, l'a emporté samedi avec 1''149 d'avance sur son compatriote Pedro Acosta (KTM). Le podium a été complété par l'Italien Fabio di Giannantonio (Ducati-VR 46), devancé de 2''637.

Parti en pole position pour la cinquième fois cette saison, l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia) a franchi la ligne d'arrivée cinquième. Cela lui permet d'être certain de boucler la saison au troisième rang final.

/ATS
 

Actualités suivantes

GP de Sao Paulo: Lando Norris signe un succès probant

GP de Sao Paulo: Lando Norris signe un succès probant

Sports motorisés    Actualisé le 09.11.2025 - 19:51

Marc Bezzecchi s'impose au Portugal

Marc Bezzecchi s'impose au Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 09.11.2025 - 15:03

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 21:27

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 20:13

Articles les plus lus

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:41

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 20:13

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 21:27

Marc Bezzecchi s'impose au Portugal

Marc Bezzecchi s'impose au Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 09.11.2025 - 15:03

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:03

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:41

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

GP de Sao Paulo: Norris partira en pole position

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 20:13

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Ferrari remporte le titre mondial en endurance

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 21:27

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Noah Dettwiler prêt pour être rapatrié

Sports motorisés    Actualisé le 05.11.2025 - 20:07

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

GP de Sao Paulo: Lando Norris partira en pole pour le sprint

Sports motorisés    Actualisé le 07.11.2025 - 20:27

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

GP de Sao Paulo: victoire de Lando Norris

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:03

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

MotoGP: Alex Marquez vainqueur du sprint au GP du Portugal

Sports motorisés    Actualisé le 08.11.2025 - 16:41